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Championship, Southampton escluso per spionaggio dai playoff per la promozione in Premier

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Dopo lo “spygate” esploso nei giorni scorsi, il Southampton è stato escluso dalla finale playoff per la promozione in Premier: alcuni membri dello staff erano andati a Middlesbrough a spiare l’allenamento degli avversari, poi battuti in semifinale e adesso ripescati. La finale per determinare l’ultima promossa in Premier sarà dunque Middlesbrough-Hull City

Clamorosa decisione in Championship: il Southampton è stato escluso dai playoff per la promozione in Premier League dopo aver ammesso di aver spiato tre squadre durante la stagione. La English Football League (EFL) ha accusato i 'Saints' di aver assistito agli allenamenti di Oxford United e Ipswich Town, oltre ad aver filmato il Middlesbrough durante la preparazione per l'andata della semifinale dei playoff del 7 maggio. La commissione disciplinare indipendente ha inoltre inflitto al Southampton 4 punti di penalizzazione per la prossima stagione. Il Middlesbrough, sconfitto dal Southampton in semifinale, è stato riammesso e affronterà l'Hull City per un posto in Premier nella finale di sabato 23, a Wembley.

Approfondimento

La classifica di Premier League

I peccati dei Saints

Il Southampton ha ammesso "molteplici violazioni del regolamento EFL relative alle riprese non autorizzate degli allenamenti di altre squadre", in particolare "i regolamenti che impongono ai club di agire in buona fede e che vietano di assistere a una sessione di allenamento di un altro club nelle 72 ore precedenti una partita in programma. Le violazioni ammesse riguardano le partite contro l'Oxford United nel dicembre 2025, l'Ipswich Town nell'aprile 2026 e il Middlesbrough nel maggio 2026". Il Southampton può presentare ricorso contro la decisione entro domani.

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