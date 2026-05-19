Dopo lo “spygate” esploso nei giorni scorsi, il Southampton è stato escluso dalla finale playoff per la promozione in Premier: alcuni membri dello staff erano andati a Middlesbrough a spiare l’allenamento degli avversari, poi battuti in semifinale e adesso ripescati. La finale per determinare l’ultima promossa in Premier sarà dunque Middlesbrough-Hull City

Clamorosa decisione in Championship: il Southampton è stato escluso dai playoff per la promozione in Premier League dopo aver ammesso di aver spiato tre squadre durante la stagione. La English Football League (EFL) ha accusato i 'Saints' di aver assistito agli allenamenti di Oxford United e Ipswich Town, oltre ad aver filmato il Middlesbrough durante la preparazione per l'andata della semifinale dei playoff del 7 maggio. La commissione disciplinare indipendente ha inoltre inflitto al Southampton 4 punti di penalizzazione per la prossima stagione. Il Middlesbrough, sconfitto dal Southampton in semifinale, è stato riammesso e affronterà l'Hull City per un posto in Premier nella finale di sabato 23, a Wembley.