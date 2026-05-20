Era una festa che l'Arsenal aspettava da tanto, troppo, tempo: e ora è giustamente esplosa per le vie di Londra. È stata 'tattica' l'uscita in strada per quattro superstar che hanno firmato il titolo: Declan Rice, Bukayo Saka, Eberechi Eze e Jurrien Timber sono andati a festeggiare sotto l'Emirates alle cinque del mattino. "Beccati' da una manciata di tifosi, hanno scattato selfie e festeggiato insieme. Il video di SkySports postato dal @al_juste su X

FESTA ARSENAL E NON SOLO: NEWS E HIGHLIGHTS DALLA PREMIER