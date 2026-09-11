il protagonista
C'è molto di Isak nella rinascita di Isak
Dopo la crisi dello scorso anno, la parentesi al Mondiale sembra avergli ridato fiducia. E ora Iraola se lo coccola: tre gol in tre partite, una rinascita anche tattica che potrebbe fargli cancellare tutto quanto di negativo fatto finora al Liverpool. Le ragioni di una svolta
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