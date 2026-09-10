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il protagonista

Andoni Era-ora

Gianluigi Bagnulo
©IPA/Fotogramma

Iraola non ha mai preso scorciatoie, ma un gradino alla volta è arrivato fino ad Anfield. La gavetta al Mirandés, i miracoli al Rayo, la crescita del Bournemouth e ora la Champions con il Liverpool: la prima notte europea di un allenatore che si è conquistato tutto sul campo

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