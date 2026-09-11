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l'analisi

Quest'anno sembra essere quello buono per il Palermo

Daniele Barone

Daniele Barone

Il quinto tentativo può essere quello giusto: il Palermo ha deciso di ripartire nel segno della continuità con Pippo Inzaghi in panchina e ha rinforzato ancora la squadra. Gli sforzi del City Group dal 2022 sono stati molti (circa 200 milioni spesi) ma mai come quest'anno c'è la sensazione che la Serie A non sia un miraggio

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