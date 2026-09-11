Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
breviario

Tappami Paratici, Allegri in difesa e la promessa di Donald Trump

Alessandro Bonan

Alessandro Bonan

Dove si ragiona sulla trasformazione dell'oramai ex allenatore della Fiorentina, si disquisisce di filosofia applicata al calcio attraverso una domanda da porre a quello del Napoli e infine si commenta l'ennesima uscita del presidente degli Usa

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ