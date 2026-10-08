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JJ Gabriel vuole cambiare la storia del Manchester United

Marco Garghentino

Marco Garghentino

©Getty

Il ‘piccolo Messi’ ha appena compiuto 16 anni e ora sarebbe teoricamente libero di trovare un accordo con un club al di fuori dell’Inghilterra. Real Madrid, PSG e Bayern Monaco sono interessati, con i 'Red Devils' che potrebbero perdere un talento considerato generazionale

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