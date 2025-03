Lo chiamano El Diablito, è da sempre tifosissimo del River Plate e quando aveva solo 11 anni è diventato famoso in Argentina e nel mondo per aver segnato 4 gol alla Juventus. Ha già uno stadio che porta il suo nome, il suo idolo - neanche a dirlo - è Leo Messi e ora è finalmente arrivato in Europa. La storia di Claudio Echeverri, il nuovo talento del Manchester City