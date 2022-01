Dopo il "caso Lukaku", il Chelsea torna in campo contro il Liverpool. Confermata l'esclusione del belga, dopo l'intervista esclusiva a Sky Sport (disponibile on demand). Reds senza Alisson, Firmino e Matip, in isolamento dopo un tampone con esito sospetto, così come Klopp. Subito occasioni per Salah e Pulisic, la sblocca Mané al 9'. Diretta su Sky Sport Uno

