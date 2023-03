Esame Newcastle superato per il Manchester City . I citizen hanno battuto 2-0 i Magpies, conquistando così tre punti importanti nella lotta con l'Arsenal per il titolo. La sfida con gli uomini di Howe nascondeva grandi insidie, ma il City ha vinto giocando brillantemente, sia in fase offensiva che in fase difensiva. Decisivi i gol, uno per tempo, di Foden (seconda rete consecutiva dopo quella con il Bournemouth) e Bernardo Silva , appena due minuti dopo il suo ingresso in campo.

Il racconto del match

leggi anche

Conte pronto al rientro: in panchina col Milan

Sin dai primi minuti il copione è chiaro: il City tiene il pallino del gioco in mano, il Newcastle prova a essere intraprendente in contropiede. Bastano due minuti agli uomini di Guardiola per sfiorare la rete con un colpo di testa di Gundogan, fuori di poco. La chance del tedesco è il preludio al gol del vantaggio che arriva al 15° minuto con Foden: fa tutto il giovane inglese che supera tre avversari e batte Pope con un tiro in diagonale. Il Newcastle fatica e riesce a reagire solo nel secondo tempo, quando Howe manda in campo Isak. Un cambio, però, si rivela decisivo anche per il City. Guardiola, al 65° minuto, inserisce Bernardo Silva al posto di De Bruyne: al portoghese basta poco più di un minuto per andare a segno sulla sponda di Haaland. Una rete che spegne le speranze del Newcastle che nel finale rischia anche di subire il terzo gol, ancora con Foden. Per il Manchester City si tratta del quinto risultato utile consecutivo, con ben quattro vittorie; il Newcastle, invece, deve fare fronte a un periodo negativo con cinque partite di fila senza successi.