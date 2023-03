L'allenatore del Tottenham si prepara a tornare in panchina dopo il periodo di riposo forzato in Italia per recuperare dall'intervento chirurgico per un problema alla cistifellea: il manager degli Spurs farà ritorno a Londra dopo il match contro i Wolves e siederà in panchina nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan del prossimo 8 marzo

Antonio Conte è pronto a tornare in panchina, questa volta per davvero. Dopo l'intervento chirurgico per un problema alla cistifellea di inizio febbraio, l'allenatore del Tottenham era tornato in panchina l'11 contro il Leicester e poi il 14 nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan. Due giorni dopo la sconfitta di San Valentino contro i rossoneri l'annuncio di un nuovo periodo di riposo. "Ho sottovalutato l'operazione. Il mio grande senso di responsabilità nei confronti del club, dei calciatori, dello staff e dei tifosi mi ha portato ad anticipare i tempi di rientro - aveva scritto Conte su Instagram il 16 febbraio -. Il mio fisico ne ha risentito e ora sono costretto a fermarmi nuovamente fino al mio totale recupero. Chi mi conosce sa quanto questo mi faccia male, ma ora è necessario". Ebbene, a oltre 20 giorni da quel post Conte si siederà di nuovo sulla sua panchina, lasciata al vice Stellini per altre tre partite nel frattempo. Non lo farà nel prossimo match di campionato contro il Wolverhampton, ma l'8 marzo, la serata del ritorno di Champions contro il Milan.