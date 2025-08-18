Esplora tutte le offerte Sky
live Calciomercato

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour, che torna in diretta stasera dal Trentino,  alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio

ACQUISTI E CESSIONI: IL TABELLONE

LIVE

Torino, avviati i contatti per Nicolussi Caviglia

Con Asllani sempre più vicino al Bologna, il Torino ha avviato i contatti con il Venezia per Nicolussi Caviglia

Parma, chiusa la trattativa per Troilo: attesa per le visite

Il Parma ha trovato l'accordo con il Belgrano per l'acquisto a titolo definitivo di Troilo, che è già arrivato in Italia e si prepara a svolgere le visite mediche

Atalanta-Zalewski: è fatta. All'Inter 17 milioni di euro

Zalewski si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Operazione da 17 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto di 4 anni, più opzione per il rinnovo di altri 2 in favore del club di Percassi

Napoli, attesa per le visite di Gutierrez

Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. In mattinata sono attese le visite mediche del terzino spagnolo con il club azzurro. Operazione da circa 20 milioni di euro

Le notizie di lunedì 18 agosto

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

