Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live

Qui tutta la giornata live di calciomercato attraverso le notizie raccolte dalla squadra mercato di Sky Sport. Trattative e indiscrezioni anche sull'estero. Dal lunedì al venerdì non perdere Calciomercato l'Originale on tour, che torna in diretta stasera dal Trentino, alle ore 23 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio
Torino, avviati i contatti per Nicolussi Caviglia
Con Asllani sempre più vicino al Bologna, il Torino ha avviato i contatti con il Venezia per Nicolussi Caviglia
Parma, chiusa la trattativa per Troilo: attesa per le visite
Il Parma ha trovato l'accordo con il Belgrano per l'acquisto a titolo definitivo di Troilo, che è già arrivato in Italia e si prepara a svolgere le visite mediche
Atalanta-Zalewski: è fatta. All'Inter 17 milioni di euro
Zalewski si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Atalanta. Operazione da 17 milioni di euro, con il giocatore che firmerà un contratto di 4 anni, più opzione per il rinnovo di altri 2 in favore del club di Percassi
Napoli, attesa per le visite di Gutierrez
Gutierrez si prepara a diventare un nuovo giocatore del Napoli. In mattinata sono attese le visite mediche del terzino spagnolo con il club azzurro. Operazione da circa 20 milioni di euro
Le notizie di lunedì 18 agosto
- Atalanta-Zalewski, trattativa chiusa: all'Inter 17 milioni
- Milan, Tare: "Stiamo valutando Hojlund. Vlahovic è un'opzione"
- E lo United non convoca l'attaccante danese
- Infortunio Lukaku, il Napoli attende gli esami e può tornare sul mercato
- Inter-Bologna: contatti positivi per Asllani
- Como, Laporte il nome nuovo di calciomercato per la difesa
- Tabellone Serie A: acquisti, cessioni e trattative
- Tutti gli acquisti di Serie B
- Le panchine di Serie A
- Le panchine di Serie B
- Gli acquisti ufficiali all'estero