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Guardiola e Arteta: come si gestisce l'amicizia dentro una rivalità

Alessandro Biolchi
©IPA/Fotogramma

Una volta erano maestro e allievo, poi sono diventati colleghi e amici, mentre oggi sono soprattutto avversari. Tra loro Manchester City e Arsenal, a un bivio decisivo per capire quale direzione prenderà la Premier League 2025/2026. Ma che valore ha l'amicizia in un mondo come quello del calcio?

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