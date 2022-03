C'è chi ancora non è sceso in campo nemmeno un minuto e chi invece le ha giocate tutte: come stanno andando, a livello di rendimento e di presenze, i giocatori passati in Premier League dalla Serie A? Lukaku non ha il posto da titolare e gioca in media una partita su due, Kulusevski ha immediatamente conquistato Conte (dati Transfermarkt)