Un’attesa lunga due mesi, per la parte blu di Glasgow, che da oltre due mesi aspettava di lasciarsi andare ai festeggiamenti per il 55° titolo vinto. La sicurezza era arrivata già all’inizio di marzo, ma soltanto al termine di un campionato dominato, che i Rangers di Steven Gerrard hanno chiuso schiantando l’Aberdeen 4-0, c’è stata la premiazione e i tifosi si sono riversati all’esterno di Ibrox Park e nelle strade della città per celebrare il trionfo. La gioia è stata incontenibile, come documentano le immagini e l’imprudenza di alcuni sostenitori scozzesi, che si sono arrampicati sui pali della luce e non hanno fatto troppa attenzione a mantenere la distanza di sicurezza necessaria soprattutto in situazioni di questo tipo. Il governo in tal senso si era appellato ai cittadini per evitare assembramenti, ma le raccomandazioni non hanno sortito alcun effetto.