La scuola Lippi: 16 su 23 del Mondiale 2006 sono (o sono stati) allenatori

Era il 9 luglio del 2006 quando l'Italia saliva sul tetto del mondo nella finale di Berlino, lo stesso giorno (oggi) in cui Alessandro Nesta si presenta come nuovo allenatore del Monza, una curiosità che riaccende il conto dei tantissimi di quella Nazionale che hanno seguito le orme del maestro Lippi (e di altri maestri della loro carriera) sedendosi a loro volta in panchina

