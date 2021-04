Inter a +9 sulla seconda e lanciata verso lo scudetto, ma alle spalle della capolista è lotta per la prossima Champions League. Vincono Milan, Atalanta e Lazio. Pari Napoli. Ko Juve e Roma. Quali impegni attendono le squadre da qui al termine del campionato? Ecco il calendario della volata finale per ogni giornata: non mancano gli scontri diretti!