La vita e l'amicizia oltre il calcio e la rivalità sportiva. Un esempio? Miralem Pjanic e Radja Nainggolan. Ieri compagni di squadra, oggi avversari in campo ma ugualmente amici. Nonostante il bosniaco abbia lasciato la Roma per trasferirsi alla Juventus, squadra rivale dei giallorossi e dello stesso centrocampista belga, che più volte ha dichiarato di non aver molta simpatia per i colori bianconeri. E nella tournée americana i due si sono ritrovati da avversari in campo, nella partita pareggiata per 1-1 e poi vinta dalla squadra di Massimiliano Allegri ai calci di rigore. Dopo gli impegni negli Stati Uniti, sia Roma che Juventus hanno osservato qualche giorno di riposo prima di rimettersi al lavoro in vista dell'inizio ufficiale della stagione. E Radja Nainggolan e Miralem Pjanic ne hanno approfittato per godersi un po' di relax a Monte Carlo. I due hanno trascorso due giorni nel Principato di Monaco insieme a famiglie ed amici, come testimoniato anche dalle foto pubblicate sul profilo Instagram da Claudia, moglie di Radja Nainggolan.