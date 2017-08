Pablo Daniel Osvaldo torna a Roma, ma non con i suoi scarpini (ormai appesi al chiodo) bensì nella suo nuovo ruolo di cantante. Litalo-argentino ha infatti deciso di ritirarsi dal calcio giocato per dedicarsi alla carriera di musicista in Argentina con la rock band ‘Barro Viejo’, di cui è la voce. L’ex giocatore di Roma e Juve tra le altre è passato dalle parti di Trigoria per salutare qualcuno degli ex compagni giallorossi, in particolare l’amico Daniele De Rossi, a cui ha voluto fare un regalo speciale: il disco ‘Liberacion’ del suo gruppo, che sarà impegnato in Argentina per un tour nella fine del 2017, il primo per Osvaldo. Forse in futuro se la band avrà successo lo vedremo impegnato di nuovo in Italia, questa volta non con il pallone ma con il microfono.