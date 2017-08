Un passo indietro rispetto alla buona prova con il Villarreal ma l'Inter continua a vincere nelle amichevoli di questa estate. Cade sotto i colpi della squadra di Spalletti anche il Betis Siviglia, sconfitto 1-0 al Via del Mare del Lecce. I nerazzurri, a otto giorni dall'esordio in campionato, ritrovano dal primo minuto Icardi che non stecca l'appuntamento: è lui a trovare la via del gol, procurandosi e trasformando un calcio di rigore alla mezz'ora. Rete vincente che motiva ulteriormente la scelta del ct dell'Argentina Sampaoli di inserire il capitano nerazzurro nella lista dei convocati.

Difesa ok, ma per Spalletti...

Ma la buona notizia per Spalletti è l'ennesima prestazione solida della difesa che non subisce gol. Ottima la prova di Skriniar, Miranda e D'Ambrosio molti attenti e concentrati, mentre Dalbert ancora da inserire negli schemi non essendosi mai allenato con la squadra dopo il suo trasferimento dal Nizza. Ma Spalletti chiede qualcosa alla societa' sul mercato: "La coperta è cortissima dietro. A Ranocchia poi si è riacutizzata l'infiammazione al tendine. Mi sembra difficile che Murillo possa uscire questa settimana".





"Kondogbia è mal consigliato"

Ma Spalletti continua a bacchettare Kondogbia che ieri non si e presentato agli allenamenti per cercare di forzare la cessione al Valencia: "Si è autopenalizzato. Vuole andare al Valencia in prestito e risparmia un po' di stipendio ma vuole vincere troppo facile. E' stato mal consigliato, non ha atteggiamenti così nel suo carattere. Valuteremo la sua cessione, ma non posso permettermi di perdere un giocatore così senza inserirne un altro di pari livello".