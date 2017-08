In un primo tempo condizionato da una pioggia battente, decisamente meglio i nerazzurri (4-2-3-1), che hanno creato gioco e occasioni. Buone quelle capitate a Perisic, che con Joao Mario è stato tra i migliori in campo. Degli spagnoli (4-3-3), aggressivi soprattutto in mezzo al campo (forse anche troppo), poche tracce. Joaquin ha servito molti palloni ai suoi, ma al di là di qualche tiro dalla distanza e una parata di Handanovic prima del break su colpo di testa ravvicinato di Guardado, altro non la squadra di Quique Setién non produce. L’Inter sblocca al 30’, quando Icardi sfrutta un errore della difesa del Betis e costringe Adan al fallo da rigore. Già ammonito, il portiere non viene espulso dall’arbitro di Bello. È un’amichevole, tutto sommato ci può stare.