MC8Emoji by Claudio Marchisio è un progetto che ha anche un obiettivo sociale importante: parte del ricavato sarà destinato all’Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro e contribuirà al finanziamento di progetti di formazione e specializzazione per giovani ricercatori italiani.

Claudio Marchisio e il supporto all'AIRC

“Dal 2012 sono al fianco dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro perché voglio essere parte di una grande sfida: aiutare i 5 mila ricercatori AIRC che ogni giorno lavorano per raggiungere il traguardo di sconfiggere il cancro. Credo che, come in una squadra, l’unione faccia la forza e spero che tanti tifosi seguano il mio esempio”. AIRC sostiene infatti con continuità circa 5.000 ricercatori, il 52% dei quali ha meno di 40 anni. Per consentire a questi nuovi talenti della scienza di crescere nei migliori laboratori in Italia e all’estero, AIRC ha strutturato un percorso dedicato che prevede step formativi dalle borse di studio dopo la laurea fino all’avvio di un laboratorio indipendente MC8Emoji by Claudio Marchisio sarà scaricabile a partire da oggi, 16 agosto 2017, su Apple Store e su Google Play al prezzo di 1,99 euro. L'applicazione è compatibile con le maggiori chat e i più importanti social network ed è in grado di funzionare anche in assenza di connettività.