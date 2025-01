Gasperini: "Snobbato nulla. E sul primo gol..."

Si chiude in semifinale l'avventura dell' Atalanta in Supercoppa. I ragazzi di Gasperini sono stati battuti 2-0 dall'Inter, nonostante un finale generoso, e devono dire addio al sogno di aprire il 2025 con un altro trofeo. "Non ho provato nessuna sorpresa, abbiamo parecchi giocatori ed era il momento di verificare alcuni di loro che hanno giocato meno , perché in campionato abbiamo provato quasi sempre gli stessi e quindi li ho provati in quella funzione lì - ha commentato l'allenatore -. Ho avuto buone risposte. Abbiamo avuto difficoltà nel disimpegno, abbiamo perso palle pesanti soprattutto nel primo tempo, ma nel secondo abbiamo creato parecchie occasioni da gol. Ci sono stati alcuni episodi sfortunati: il primo gol non esiste perché non c'è il calcio d'angolo, c'è De Vrij davanti al portiere e un fallo di Dumfries su Scalvini . Abbiamo creato occasioni e le abbiamo subite, ma per noi è stata un'ottima esperienza".

"Abbiamo sbagliato situazioni sul piano tecnico"

"Non ho snobbato niente, abbiamo cercato di vincere la partita ma abbiamo incontrato una squadra forte - ha aggiunto -. Per vincere queste partite devi sbagliare il meno possibile, siamo riusciti comunque a creare occasioni da gol, abbiamo sbagliato alcune situazioni sul piano tecnico che ha favorito una squadra come l'Inter che ne ha approfittato. Non è che possono giocare De Ketelaere e Lookman 56 partite, non ho messo dei Primavera. Ho messo giocatori della prima squadra che hanno giocato tutti spezzoni di partita, come Brescianini, Zaniolo o Samardzic, in modo da avere così anche dei cambi importanti in panchina, anche perché c'erano due potenziali partite da giocare. Scalvini volevo vederlo a centrocampo, secondo me ha fatto anche bene e può essere ripetuto perché è il reparto dove siamo meno numerosi e per me è stato un ottimo test. Il mio segreto? Cerco di tirare fuori il massimo dai ragazzi e questo passa anche dalla fiducia di mandarli in campo in partite come quelle di oggi".