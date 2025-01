Inzaghi: "Noi bravissimi, non c'è stata partita"

Il primo obiettivo è stato centrato: dopo i tre trionfi consecutivi, l' Inter conquista un'altra finale di Supercoppa Italiana e domenica si giocherà il trofeo contro la vincente di Juve-Milan. Un successo convincente quello arrivato nella semifinale disputata a Riad contro l'Atalanta, con Dumfries autore di una splendida doppietta. Vittoria commentata così da Simone Inzaghi : "Siamo stati bravissimi, non c'è stata partita contro un avversario di assoluto valore che ha trovato un'Inter che ha approcciato i due tempi da grande squadra - ha spiegato -. Volevamo questa finale e l'abbiamo ottenuta. Abbiamo fatto il primo passo, sappiamo che manca quello più importante ma ho fatto i complimenti ai ragazzi perché abbiamo fatto una partita di grande concentrazione e tecnica. Dovevamo chiuderla con il 3-0 perché poi magari segnano loro e si riapre, le partite sono così, ma fare appunti ai ragazzi in questo momento non riesco. Sono molto soddisfatto, perché con i viaggi e tutte queste partite non è mai semplice, ma tra corsa e determinazione hanno dato tutto".

"Thuram? Vedremo nei prossimi giorni"

E a proposito dei 14 gol arrivati dai difensori ha detto: "È il nostro modo di giocare, abbiamo difensori che riescono a trovarsi in queste occasioni. Poi, ad esempio per Dumfries, non è una novità, ha sempre fatto gol. Bravo lui e gli altri ragazzi, ci voleva qualità e l'abbiamo messa in campo. Lautaro? In un paio d'occasioni ha trovato un Carnesecchi straordinario, ma noi dipendiamo tanto dai nostri attaccanti, non solo Lautaro. Devono lavorare tanto per noi, al di là dei gol. Per loro l'importante è che l'Inter vinca le partite". Infine una battuta sull'infortunio di Thuram che rischia di non esserci per la finale: "Non so ancora dirlo - ha concluso -, mi ha detto che ha sentito indurire l'adduttore, così dopo aver parlato con la squadra ho deciso di provarlo cinque minuti ma non si sentiva libero e l'ho tolto. Vedremo nei prossimi giorni con lo staff se sarà disponibile".