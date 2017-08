Inter, infortunio al ginocchio per Cancelo

Arrivano brutte notizie per l’Inter dal ritiro del Portogallo che riguardano Joao Cancelo, giocatore arrivato da poco in maglia nerazzurra dal Valencia. Il terzino portoghese ha riportato in allenamento un infortunio al ginocchio, che ha costretto la delegazione a sostituirlo con Ricardo Pereira del Porto in vista delle due partite di Qualificazione ai Mondiali del 2018 che il Portogallo giocherà contro Far Oer ed Ungheria. Il calciatore tornerà adesso a Milano dove verrà controllato dallo staff medico nerazzurro per capire a fondo l’entità del problema e valutare gli eventuali tempi di recupero. Intanto, la Federazione portoghese ha diramato, mediante i propri canali ufficiali, un comunicato in cui annuncia la sostituzione di Cancelo con Pereira: "Ricardo Pereira è stato chiamato nella giornata di martedì dal Ct Fernando Santos per partecipare ai match di qualificazione contro Far Oer ed Ungheria. Joao Cancelo ha subito un infortunio durante la seduta di allenamento odierna, che lo rende non abile per le due partite, circostanza confermata dagli esami medici ai quali è stato sottoposto dallo staff della nazionale. Per questo motivo ha lasciato il ritiro".