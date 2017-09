Quattro gol al Milan: la Lazio va oltre le condizioni climatiche avverse e il posticipo di un’ora sull’orario iniziale della gara e doma i rossoneri. Protagonista indiscusso è Ciro Immobile, autore di una tripletta e un assist che impreziosiscono una prestazione corale di alto livello. Infatti, Simone Inzaghi è più che soddisfatto. "Siamo stati bravi, abbiamo giocato una partita intensa e di sacrificio. Io avevo avuto buone impressioni negli ultimi 2-3 giorni e mi sarebbe dispiaciuto se oggi non avessimo giocato. Ed è andata nel migliore dei modi” ha analizzato l’allenatore. Questa vittoria si aggiunge a quella in Supercoppa contro la Juventus e fa sorgere interrogativi sul potenziale dei biancocelesti: "Adesso parleremo di più della dimensione della Lazio, dopo la Supercoppa qualcuno ci ha considerato maggiormente; comunque giocando con umiltà possiamo compiere delle imprese, come battere Juventus e Milan, squadre che sulla carta ci sono superiori. Il tutto grazie a un gruppo che sa sacrificarsi". La previsione farà felice i tifosi: "Quest'anno con anche l'Europa League spenderemo molte più energie mentali e fisiche, ma giocando così ci toglieremo delle soddisfazioni". Il commento alla prova di Ciro Immobile: "Per lui sono finite le parole, l'anno scorso ero contento che fosse arrivato perché sapevo che ci avrebbe dato una grande mano. Lui si è inserito in maniera splendida, ora dopo un anno è un nostro leader e uno dei nostri capitani...”.

L’inserimento dei nuovi acquisti

Ancora poche ore per godersi la vittoria, perché la Lazio deve prepararsi all’impegno europeo. Le diverse competizioni aumentano la difficoltà della stagione: "Abbiamo bisogno che tornino Nani e Felipe Anderson e ora abbiamo le rotazioni molto corte, sono due giocatori importanti e avrò modo di scegliere. Quest’anno non avremo più tempo per preparare le partite e sarà tutto più difficile: i ragazzi dovranno essere bravi. Si dice che in genere per gli stranieri ci vuole tempo per adattarsi, invece Leiva si è inserito nel migliore dei modi e ci ha dato grande disponibilità, ha fatto una partita esemplare ed è stato bravissimo. Anche i nuovi si stanno inserendo bene". Infine, Inzaghi ha parlato dell'espulsione di Parolo. "Stavo per toglierlo e avevo tolto anche Lulic che non avrei sostituito se non fosse stato ammonito. Radu mi ha chiesto il cambio con i crampi e quindi ho speso il cambio a disposizione per far uscire lui" ha concluso l’allenatore.