Joya infinita

Ah, con la maglia gialla è sempre tripletta: proprio come contro il Genoa, pazzesco. Qualità, sacrificio e un talento che madre natura ha deciso di consegnare solo a lui. Vero leader: "Sono contento. Due in Argentina, due in Italia, sono contento. Nell'intervallo Pinsoglio mi ha detto che dovevo fare tripletta, l'ho abbracciato". Espressione del bello e dell'allegria. Perché al talento abbina il carattere, la persona. Paulo, infatti, quando è stato sostituto da Allegri, prima di sedersi in panchina si è messo a firmare autrografi a quattro ragazzi disabili in tribuna. Già, molto più che un semplice campione, Dybala è una persona eccezionale. Piace, convince ed emoziona. E si diverte a segnare triplette da favola.