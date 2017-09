Una difesa così all'Inter non la vedevano da tempo. Un solo gol subito in quattro giornate di campionato, una solidità ritrovata anche nei momenti di sofferenza, quando l'avversario spinge e occorre fare di necessità virtù. Luciano Spalletti non è solo un allenatore che dà importanta alla fase di possesso e offensiva, ma un tecnico che riesce a "solidificare" il blocco squadra a protezione di una difesa che risulta meno esposta, dunque, più efficace. Sulle doti di Miranda non c'erano grosse perplessità, su quelle di Murillo, nella passata stagione, qualche dubbio è stato legittimato dalle prestazioni non troppo esaltanti del colombiano, e da una scarsa protezione dei centrocampisti nella zona centrale del campo. L'acquisto di Milan Skriniar ha portato fisicità in mezzo e una disciplina tattica diversa, in linea con le richieste di Spalletti che prevedono una costante presenza dei cosidetti "play" a ridosso della linea difensiva nella fase di copertura, ma anche la lettura delle situazioni di pericolo in riferimento allo spazio da coprire.