Poco, pochissimo tempo, per ripensare a ciò che non è andato ieri, nel pareggio contro la Sampdoria. Il Torino ritorna subito ad allenarsi, in vista dell’impegno di mercoledì contro l’Udinese, nel primo turno infrasettimanale del campionato, valido per la quinta giornata di Serie A. Qualche buona notizia arriva dall’infermeria, per Sinisa Mihajlovic, con Acquah che procede verso il recupero e può essere già a disposizione dell’allenatore per la trasferta friulana. In vista di questa partita, non ci dovrebbero essere troppe novità di formazione: un solo cambio, con ogni probabilità, interesserà la difesa, con Lyanco che potrebbe giocare al posto di N’Koulou. Per il resto, nessun sconvolgimento con i quattro attaccanti confermati insieme al resto della squadra.