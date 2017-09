"Ronaldo? Ma quanto è grosso!?"

La storia di Verdi non è tutta rose e fiori, anzi. Difficoltà e salite, sorrisi e discese. Qualche stop. Dopo un paio di anni ad Empoli sceglie la Spagna ma gioca poco: "All'Eibar non andò benissimo, ma mi è servita per crescere". Lontano dalla famiglia, dagli amici. Almeno, però, vede CR7 da vicino. Proprio come Sheva quando aveva 10 anni. Pensieri diversi: "Ma quanto è grosso?!". Tanto: "E' stata la prima cosa che mi è venuta in mente - raccontò - era impressionate". Vabbè, è CR7. Poche presenze però, poche chance. E a gennaio torna in Italia scegliendo il Carpi: 3 gol. Bel feeling con Pasciuti: "Mi ha sempre detto di non mollare mai, che i frutti prima o poi sareb­bero arrivati. Mi allenavo, stavo bene e non giocavo. Lo ringrazio an­cora oggi, aveva ragione". Infine, la scommessa Bologna e il sogno Nazionale: "Chissà, magari ci arrivo". Se segna così...

E Ronaldinho stravedeva per lui...

Colpisce un aneddoto, una curiosità. Metti un ragazzino della primavera che parte con la squadra e finisce in panchina, tra i grandi, in mezzo ai campioni di una vita. Poi una chiamata: "Simone, vieni qui! Siediti vicino a me". Col sorriso, i dentoni e un italiano un po' stentato. Ricordi indelebili per Verdi. Perché quel campione lì si chiamava Ronaldinho e lo stimava molto: "Al ritorno dalla partita di Champions di Madrid lo volle vicino sull’aereo!". Livello emozioni: oltre. Tuttavia, anche Donadoni lo vedeva bene, tant'è che l'ha portato a Bologna rendendolo protagonista: 6 gol lo scorso anno nonostante lo stop di 85 giorni, un siluro contro l'Inter. Starring di una storia tutta sua, particolare, piena di sacrifici. Sognando Shevchenko.