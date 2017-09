Diego Perotti dal dischetto: una garanzia. E invece no. Nel match contro l'Udinese l'esterno argentino ha fallito il primo rigore dopo dieci centri consecutivi, interrompendo così la sua incredibile striscia positiva. Un caso isolato, vista la notevole continuità del giocatore della Roma. O forse no. A fornire una possibile spiegazione del mediocre - e anomalo per lui - tiro dagli 11 metri (sarebbe valso il provvisorio 4-0, ndr) è stato dopo la gara lo stesso attaccante giallorosso, che su Instagram ha pubblicato la foto schock - con, annessa, una tentata e sincera giustificazione - che potrebbe spazzare via ogni perplessità. "Adesso so perchè ho sbagliato il rigore", ha scritto, scherzando, Perotti in una Story postata sul suo profilo social appena dopo il novantesimo. Da sfondo una foto davvero impressionante di un taglio piuttosto profondo all'altezza della tibia, con tutta probabilità rimediata proprio nel contrasto che ha poi portato al rigore, poi fallito.