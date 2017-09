“Gioca troppo per sé, poco per la squadra”, è la critica che in molti gli fanno da sempre. Probabilmente, qualcosa di vero c’è anche. Soprattutto se consideriamo le critiche che, nel corso della sua seconda permanenza all’Inter gli ha riservato un allenatore che di fase offensiva se ne intende eccome come Roberto Mancini. Quando Mauro Icardi è al centro dell’area di rigore, però, difficilmente perdona. In 152 presenze con la maglia dell’Inter ha segnato 84 gol in tutte le competizioni. Una media altissima che mette in secondo piano un altro dato: i 22 assist vincenti, che dimostra come Maurito sia molto più completo di quanto si pensi. A far impazzire San Siro, poi, è stato l’anticipo su Rosi in un ripiegamento difensivo di oltre 70 metri nel corso della sfida contro il Genoa. Una corsa "alla Mandzukic", o "alla Eto’o" ai tempi del Triplete nerazzurro che ha dimostrato come il capitano dell’Inter alla vittoria tenesse eccome più degli altri. A fine gara Luciano Spalletti, che ha confermato il ruolo di assoluto riferimento per la sua squadra dell’attaccante argentino, l’ha spiegato bene: "E’ una caratteristica dei nostri attaccanti. Ogni tanto, chi ha fiato, viene a dare una mano. Si mette a disposizione dei compagni, non solo per il bello e il produttivo per sé. E questo vale come due gol secondo me".