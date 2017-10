Lavoro a Vinovo in vista della ripresa del campionato, Juventus che continua a preparare la prossima sfida di campionato contro la Lazio, gara in programma sabato alle 18 all’Allianz Stadium. In attesa del rientro di tutti i nazionali, Max Allegri ha fatto svolgere alla squadra una partita amichevole contro la Hic Sunt Leones Derthona: una sgambata che è durata 50 minuti e che si è conclusa con il risultato di 4-0 per i bianconeri grazie alle reti messe a segno da Khedira (doppietta), Rugani e Higuain. Alla partitella ha preso parte anche Claudio Marchisio: entro le prossime 48 ore verranno valutati i progressi legati al potenziamento muscolare dopo il lavoro svolto in questi giorni. Escluso però che possa essere convocato per la sfida contro la Lazio di sabato. Non sono scesi in campo contro il Derthona, invece, Pjanic, Mandzukic, Barzagli, Howedes, De Sciglio e Pjaca hanno lavorato a parte.

Il punto sugli infortunati: ottimismo per Barzagli e Mandzukic

Marchisio non verrà sicuramente convocato per la sfida con la Lazio, per la sfida di campionato Allegri dovrà rinunciare anche a Pjanic: l’allenatore bianconero, però, spera di riuscire a recuperare il centrocampista per la sfida di mercoledì in Champions League. In vista della gara contro la formazione biancoceleste, invece, c’è ottimismo per quel che riguarda i rientri di Barzagli e Mandzukic. Staranno lontani dai campi di gioco ancora tre settimane invece gli infortunati Howedes e De Sciglio. Nel tardo pomeriggio di domani rientreranno invece i sudamericani Dybala, Cuadrado, Alex Sandro e Bentancur.