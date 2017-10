Una sconfitta amara, arrivata proprio nei minuti finali. Milan che cade nel derby sotto i colpi di un super Icardi, squadra rossonera che perde ancora terreno rispetto al quarto posto. Un ko con l’Inter che Vincenzo Montella commenta così ai microfoni di Sky Sport, iniziando proprio dal rigore concesso nel finale ai nerazzurri che ha deciso il match: "E stato molto abile D’Ambrosio, non mi va di parlare di questo episodio, non parlo mai di arbitri. Per me è tutto abbastanza chiaro, chi ha giocato a calcio lo sa, è stato furbo e si è fatto scivolare. L’arbitro ha visto questo, non si è fatto aiutare. D’Ambrosio cade prima che venga toccato. Perdere una partita così dà fastidio, sicuramente non è un rigore netto, mi auguro che ce ne siano altri così a mio favore", ha affermato l’allenatore rossonero. Che ha poi proseguito: "Perdere così, dopo un secondo tempo in rimonta e nel quale abbiamo creato tantissime occasioni, dispiace. Accetto l’eventuale errore dell’arbitro. Dispiace perdere per il tipo di prestazione, per il momento delicato, per la posizione di classifica che non è bella: questo però è il calcio, la squadra ha fatto un grandissimo secondo tempo e una prima frazione di gioco media, sono comunque soddisfatto della prestazione dei ragazzi nonostante questa sconfitta".

"Classifica? E’ brutta, non la guardo. Ma c’è margine per migliorare"

"Abbiamo giocato contro una grande squadra, il primo tempo è stato equilibrato, bloccato, noi eravamo più timorosi, ci pesava un po’ la situazione. Non ho visto un primo tempo entusiasmante da parte dell’Inter. Nel calcio ci sono partite così, dove c’è meno spettacolo: la mia squadra è stata ordinata anche nel primo tempo. La classifica è brutta, c’è poco da commentare e non la guardo, sicuramente c’è margine di recupero", le parole di Montella. L’allenatore del Milan poi torna sulla prestazione della sua squadra e su alcune scelte tattiche: "Un po' più bassi nel primo tempo? E’ stata una scelta. Giocare fin dall’inizio con le due punte? E’ rischioso, ci arriveremo, ma nell’arco dei 95’ ancora non siamo pronti. Suso mezz’ala? Non è un azzardo, è una situazione alla quale voglio lavorare e che ho in testa da un po' di tempo, penso si possa osare in qualche circostanza. Difesa? Bisognare lavorare e migliorare, solo Bonucci ha giocato in una difesa a tre, gli altri – Romagnoli e Musacchio – sempre a quattro: arriveremo a migliorare anche questo. Rispetto alla qualità dell’Inter non penso che la squadra abbia fatto male. Spalletti? Con me è sempre abbastanza fortunato. Se va tutto bene con Fassone e Mirabelli? Io fino ad oggi ho visto una società eccezionale nel mantenermi e nel valutarmi, poi sono i rischi del mestiere, ma ho la massima stima di loro qualsiasi cosa succeda", ha concluso Montella.