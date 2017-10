Carattere estroverso, gol garantiti

L'allenatore cercava un attaccante di esperienza, duttile e in grado di adattarsi velocemente a giocare in un campionato che già conosceva. E dalla prima partita è stato tutto un crescendo: molto bene a Verona, subito in gol, così come nelle gare successive. Fino alla doppietta di ieri. Un attaccante prezioso che non ha avuto difficoltà nemmeno ad inserirsi nel nuovo gruppo, che tatticamente è una risorsa molto importante; un personaggio anche fuori dal campo che tifa Marsiglia da sempre e non lo nasconde - ma anzi sogna un giorno di poter andare al Velodrome ogni domenica per vedere la sua squadra del cuore come un tifoso qualunque. Una moglie che faceva la cheerleader dei Miami Heat, la passione per i tatuaggi (proprio come quello della labbra di madame Thereau che esibisce sul collo) e un'esultanza nata e studiata con i suoi amici francesi "perché quella di Luca toni mi piaceva molto ma di certo non potevo copiargliela". Allora indice e medio uniti così come anulare e mignolo, dopo ogni rete sotto davanti ai tifosi - quelli gialloblù e bianconeri, quelli viola ora.

"Non mi è mai piaciuto essere troppo quadrato"

Poi il numero 77 sulle spalle scelto dal fratello e il figlio che anche nella giornata di ieri ha seguito il papà dalla tribuna e lo ha visto segnare ancora, questa volta contro l'Udinese: "Quando veniva a Udine il gol arrivava sempre e così è stato anche oggi" ha raccontato l’autore della doppietta nel post partita. A 34 anni non intende fermarsi ma vuole continuare a segnare, in una nuova città che già lo apprezza moltissimo anche grazie al suo sacrificio per i compagni e per quel carattere certamente estroverso che lo porta a fare sempre ciò che si sente. "Non mi è mai piaciuto essere troppo quadrato", aveva confessato; e anche per questo tra tanti calciatori che di fronte alla loro ex squadra chinano la testa e quasi chiedono scusa ce ne è uno che esulta, per ben due volte alla prima occasione ma sempre con grande rispetto. Thereau è così, e Firenze se lo coccola.