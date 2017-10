Sarri Vs Spalletti: due toscani a confronto

Sarri di gavetta ne ha fatta tanta, è partito dalla seconda categoria per poi sbarcare nel calcio professionistico nella stagione 2003-2004 con la Sangiovese in C2. Il suo gioco ricorda per certi versi, quello che da molti è stato identificato come il suo maestro, Arrigo Sacchi: un calcio totale con un pressing alto e pochi tocchi. A differenza di Sarri che non ha ancora conquistato un titolo, Spalletti ha vinto due coppe italia, una supercoppa italiana, due campionati russi e una coppa e una supercoppa di Russia. I successi all’estero sono arrivati con lo Zenit di Sanpietroburgo. Rispetto a Sarri che non è mai stato tra i professionisti , Spalletti, pur non avendo giocato nella massima serie, ha giocato per lo più in serie C. Due allenatori che hanno studiato molto e fatto tanta gavetta e che non sono finiti ad allenare in serie A, semplicemente perché sono stati dei grandi calciatori. Spalletti, a differenza di Sarri preferisce puntare sulle ripartenze e sulla velocità dei suoi esterni d’attacco.