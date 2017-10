Il gol dell'illusione segnato da Barella, poi la rimonta del Torino con Iago Falque e Obi. Il Cagliari non riesce a bissare la vittoria del turno infrasettimanale contro il Benevento e perde contro i granata. Queste le parole di Diego Lopez al termine della partita: "Purtroppo abbiamo perso tre punti, abbiamo fatto molti errori tecnici, dovevamo fare male al Torino nel primo tempo – ha dichiarato l'allenatore del Cagliari ai microfoni di Sky Sport - Quando giochiamo in trasferta dobbiamo capire che le squadre non ci concedono molto. C’è rammarico, perché si poteva fare risultato. Non accetto questa sconfitta, dentro di me so che si poteva fare il risultato. Nel primo tempo dovevamo chiudere la partita. Abbiamo fatto tanti errori nelle partenze".