Dove vedere Torino-Milan

I numeri di Torino e Milan

Il Milan ha vinto sei delle ultime otto partite di Serie A contro il Torino (1 pari, 1 sconfitta), tanti successi quanti nelle precedenti 17 sfide contro i granata nel torneo (9 pareggi, due sconfitte). In generale, il bilancio delle 155 gare tra le due squadre nella competizione è di 65 vittorie rossonere contro le 34 granata e 56 pareggi. Il Torino ha vinto tre delle ultime cinque gare interne contro il Milan in Serie A (1 pari, 1 sconfitta), tante vittorie come nei precedenti 24 incontri casalinghi contro questa avversaria nella competizione (16 pareggi, 5 sconfitte). Dopo quattro gare consecutive di campionato senza reti all’attivo, il Torino ne ha realizzate due nell’ultimo turno di Serie A, vincendo 2-1 contro l’Hellas Verona; i granata potrebbero vincere due incontri di fila nel torneo segnando almeno due gol per la prima volta da ottobre 2022 (due in quel caso, il secondo dei quali contro il Milan). Da inizio 2024, il Milan ha segnato almeno tre gol in nove delle 18 gare giocate in Serie A: solamente Manchester City, Liverpool e Arsenal (10) hanno realizzato più volte tre gol in gare distinte rispetto ai rossoneri (nove) in questo parziale nei maggiori cinque campionati europei. Il Milan ha pareggiato le ultime due trasferte di Serie A e non arriva a tre segni “X” consecutivi nella competizione dal periodo tra novembre e dicembre 2018, in quel caso tre con Gennaro Gattuso in panchina. Nel 2024, Il Torino ha subito solamente due reti nei nove incontri interni giocati in Serie A, meno di qualsiasi altra squadra in casa in questo parziale; dall’altra parte solo l’Inter (24) ha segnato più gol del Milan (20) in trasferta in questo periodo nella competizione.