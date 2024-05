Le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida contro il Genoa: "Una società forte deve ascoltare l'allenatore. Qui devono arrivare giocatori che hanno fame, devono sentire che la Roma sia la cosa migliore della loro carriera. Manca pochissimo al mio rinnovo" SERIE A, INDISPONIBILI E INFORTUNATI

Giornata di conferenza stampa in casa Roma in vista della partita contro il Genoa, in programma allo stadio Olimpico domani, domenica 19 maggio alle 20.45. Una sfida presentata così da Daniele De Rossi che ha parlato subito di Dybala: "Ha fatto un solo allenamento di scarico ieri insieme a noi, vediamo oggi come starà sul campo. Si è allenato poco con noi, vedremo come sta". Poi, sul mercato condizionato dal piazzamento in campionato ha detto: "Non abbiamo parlato di budget ma abbiamo condiviso la voglia di spenderli bene. Non c'è bisogno di spenderne tanti, c'è chi fa un calcio interessante senza spendere cifre folli".

"Devono arrivare giocatori che hanno fame" "Non abbiamo parlato di giocatori singoli - ha spiegato - ma di quello che serve alla Roma. Magari è meglio investire su giocatori nostri per farne un asset piuttosto che giocatori pronti in prestito". E poi ancora: "Tra di noi, poi, manca una figura (diesse, ndr) che metterà apposto tutti questi tasselli e non manca molto". De Rossi ha poi concluso: "Dobbiamo cambiare qualcosa rispetto al passato perché siamo sempre arrivati quinti o sesti. Ma quello che mi hanno sempre detto è che gli allenatori forti si impongono per farsi comprare i giocatori forti. E' ovvio poi che non si possono chiedere calciatori da 100 milioni. Ma una società forte deve ascoltare l'allenatore. Qui devono arrivare giocatori che hanno fame, devono sentire che la Roma sia la cosa migliore della loro carriera".

"Gilardino mi sorprende" "Contro il Genoa dobbiamo vincere. Gilardino mi sorprende: è speciale, taciturno, non pensavo diventasse così bravo da allenatore. Tanta gavetta e ora il Genoa è una realtà delle migliori", ha aggiunto De Rossi. "Mi farà piacere rivederlo, è un buono. Anche Strootman, sarà un piacere. Chi ha onorato la maglia della Roma e il calcio va salutato dignitosamente".

"Rinnovo? Accordo già trovato, ai dettagli" "Non stiamo aspettando nessuno. Stiamo chiacchierando. Ho avuto tante partite da preparare, il contratto è l'ultimo dei miei pensieri. Ma per l'accordo economico e di durata ci abbiamo messo dieci minuti, ora stiamo ultimando i dettagli. Quando ci si stringe la mano non penso che sia un problema se lo annunciamo poi domani o dopodomani". Così Daniele De Rossi ha commentato il suo rinnovo con la Roma dopo che un mese fa la proprietà aveva annunciato che il tecnico avrebbe continuato in giallorosso.