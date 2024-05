L'allenatore della Lazio parla alla vigilia della sfida di San Siro contro l'Inter, fondamentale per capire "a quale Europa" parteciperanno i biancocelesti nella prossima stagione: "Il mio calcio è diverso da quello che la squadra ha giocato negli ultimi anni: a fine stagione faremo le giuste valutazioni". Sulla formazione: "Provedel è il titolare e torna in porta, giocano anche Rovella e Pellegrini"

Una sfida ai campioni d’Italia per “capire a quale Europa partecipare nella prossima stagione”. Igor Tudor chiede ai suoi una “Lazio perfetta, perché giochiamo in casa della miglior squadra in assoluto di questo anno, che gioca un calcio bello concreto ed efficace”. E da San Siro, contro l’Inter, passa anche una buona fetta del futuro dei biancocelesti, già sicuri di partecipare a una competizione europea nella prossima stagione (al momento sono settimi), ma che ancora non sanno a quale: “Noi andremo lì per fare il nostro meglio perché c'è da stabilire una classifica in ottica europea e vedere a quale competizione parteciperemo la prossima stagione. Avremo bisogno di 16 giocatori che lasciano l'anima in campo per prendere qualcosa”, le parole di Tudor nella conferenza stampa della vigilia.

"Grandi con le piccole? Analisi sbagliata" "Il top non c'è mai, un tecnico vuole sempre migliorare", ha proseguito Tudor. "Ci sono le preparazioni importanti, come la scelta dei giocatori e le loro caratteristiche. L'importante è che siano giocatori forti, il calcio che si è fatto negli ultimi tre anni è abbastanza diverso da quello nella mia testa. A me piace anche tenere palla, la differenza sono le distanze. In rosa ci sono giocatori che possono fare bene anche il mio calcio, ma a fine stagione programmeremo la prossima con calma e lucidità, facendo le cose giuste". Poi una risposta a chi ha etichettato la sua Lazio come una squadra capace di vincere solo con le "piccole": "E' sbagliata l'analisi sulla difficoltà delle partite che abbiamo fatto. Genoa e Monza fuori casa sono partite molto difficili. Andiamo a Milano senza calcoli, senza pensieri. Questo è il calcio vissuto. Non il calcio di opinioni, etichette. Il mio calcio è questo". approfondimento Il punto sulla corsa all'Europa

Le ultime sulla formazione Tornando sulla sfida all'Inter e a Simone Inzaghi, ex allenatore della Lazio, Tudor elogia il lavoro del collega: "La crescita che hanno avuto è tanto merito dell'allenatore. Lui, ma non solo, è la dimostrazione che non c'entra nulla il modulo nel giocare bene o meno bene”. Infine, regala qualche anticipazione sulle scelte di formazione: "Provedel è il nostro primo portiere e domani torna in porta. Mandas ha fatto molto bene ma Provedel è il titolare. Kamada? Con lui parlo poco perché sta facendo sempre le cose giuste. È una macchina, non sbaglia niente. Ha un talento pazzesco. Una bella scoperta per me. Giocheranno anche Pellegrini e Rovella. Vi ho dato due nomi così, ma altri non ne do. Luis Alberto? Ha fatto una settimana normale quindi è convocato”.