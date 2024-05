Dove vedere Lecce-Atalanta

I numeri di Lecce e Atalanta

Sfida numero 28 in Serie A tra Lecce e Atalanta: sono otto le vittorie dei giallorossi, altrettanti i pareggi e 11 le vittorie dei nerazzurri. Dopo l’1-0 di Bergamo dello scorso dicembre (gol di Ademola Lookman), l’Atalanta potrebbe vincere due gare di fila senza concedere gol contro il Lecce nel torneo per la prima volta dal periodo tra novembre 2000 e ottobre 2001 (tre in quel caso con Alberto Cavasin in panchina). Il Lecce ha vinto l’ultimo incontro interno contro l’Atalanta (2-1, il 9 novembre 2022) e solo in un’occasione ha collezionato almeno due successi casalinghi contro la Dea nella competizione, tre tra febbraio 1986 e settembre 1989. Dopo la sconfitta per 2-0 contro l’Udinese nell’ultimo turno, il Lecce potrebbe perdere almeno due incontri di fila senza segnare in Serie A per la prima volta da febbraio scorso (tre, contro Bologna, Torino e Inter in quel caso). Il Lecce non è riuscito a segnare in quattro delle ultime sei gare interne di Serie A, tante volte quante nelle precedenti 14 partite casalinghe nella competizione. In particolare, nel 2024, nessuna squadra ha realizzato meno gol di quella salentina in casa (sei in nove incontri, come il Torino). L’Atalanta ha conquistato 33 dei 48 punti disponibili nel girone di ritorno di questa Serie A (10 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte) realizzando ben 35 reti; in generale, solamente l’Inter ha avuto una media punti (2.59) e una media gol (2.47) migliore della Dea (2.06 punti a partita, 2.19 reti a incontro) nella seconda parte di questo torneo. L’Atalanta ha vinto tre delle ultime quattro trasferte di Serie A (una sconfitta) incluse le ultime due (vs Monza e Salernitana); tanti successi come nelle precedenti 13 gare fuori casa nel torneo. In particolare, la Dea potrebbe collezionare tre vittorie esterne di fila nella competizione per la prima volta dal periodo tra agosto e settembre 2022 (quattro in quel caso).