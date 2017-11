Visite più che gradite, a Firenze. Per qualcuno ci sono questioni di famiglia, per altri invece è un romantico ritorno. Quest’oggi, all’allenamento della Fiorentina c’era un ospite d’eccezione: Diego Simeone. L’allenatore dell’Atletico Madrid ha sfruttato la sosta delle nazionali e qualche giorno di riposo concesso alla squadra per volare in Italia e incontrare il figlio Giovanni, andato in gol proprio nell’ultimo turno di campionato, che ha visto i viola sconfitti dalla Roma. Ex gloria della nostra Serie A e ora allenatore di successo, è stato accolto con ammirazione dai calciatori della Fiorentina, che ne hanno approfittato per immortalarsi accanto a lui. Insomma, dal Cholo al Cholito, affinché il saluto di papà possa essere d’aiuto al figlio, che sarà impegnato la settimana prossima contro la SPAL, domenica pomeriggio alle 15.

Borja Valero, in giro per la città

C’è chi, invece, è voluto tornare a Firenze per godersi nuovamente l’atmosfera di una città magica e rivedere tutti gli amici del passato. E’ il caso di Borja Valero, in estate passato all’Inter, che ha impiegato le ore libere per una passeggiata in città con la sua famiglia. Il centrocampista spagnolo, prima del trasferimento che l’ha portato a Milano, aveva giocato per cinque stagioni alla Fiorentina. Arrivato dal Villareal nel 2012, ha collezionato oltre 200 presenze con la maglia viola.