Da un lato il sorriso per il risultato positivo ottenuto in trasferta contro il Torino, dall’altro la smorfia di disappunto per l’infortunio occorso a Lucas Castro. Brutte notizie in casa Chievo all’indomani del match contro i granata di Mihajlovic, il centrocampista gialloblu infatti ha riportato una lesione di grado elevato del legamento collaterale mediale del ginocchio destro che necessita di intervento chirurgico. Questo il comunicato diramato dal Chievo sul proprio sito ufficiale: "L’A.C. ChievoVerona comunica che Lucas Castro in uno scontro di gioco avvenuto durante il primo tempo della partita Torino-ChievoVerona disputata ieri allo stadio Grande Torino, ha riportato una lesione di grado elevato del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Castro è stato visitato questa mattina dal Professor Claudio Zorzi che ha programmato l’intervento chirurgico di ricostruzione del legamento collaterale mediale per la prima mattinata di domani. A eseguire l’intervento sarà il Professor Zorzi con la presenza del Responsabile sanitario del ChievoVerona Giuliano Corradini. I tempi di recupero del calciatore saranno comunicati ad intervento chirurgico eseguito. #TornaPrestoPata".