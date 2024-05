"Mai parlato con altre squadre. Appuntamento con la società…"

Sui possibili appuntamenti con la società in settimana per un addio "ufficiale" a San Siro e ai tifosi: "Non ho incontri previsti - ha risposto Pioli -, ci siamo sempre trovati a fine campionato e non so se accadrà qualcosa prima o dopo la Salernitana. Cosa intendo quando parlo di troppi mesi? Non ce l'ho con nessuno, dico solo che è stata una situazione non semplice che abbiamo gestito nel migliore dei modi". E su un futuro su un'altra panchina? "Non ho parlato con nessun'altra squadra, ho troppo rispetto per quanto abbiamo fatto in questi anni col Milan, per il club e per i tifosi. Ci penserò quando sarà il momento giusto, sono stati cinque anni intensi ma, ora, sono concentrato su questo finale".