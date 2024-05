Juve dopo Allegri: oggi Montero e poi il futuro

Nel finale della sua carriera da calciatore arriva il ritorno in Sudamerica: prima in Argentina con il San Lorenzo e poi in Uruguay con il Penarol. Ed è proprio nel club giallonero, che lo lanciò nel calcio europeo, che ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore: prima nelle giovanili e poi - per 3 partite - ad interim alla guida della prima squadra. Dal 2016 ha inizio la sua esperienza in panchina in Argentina: prima con il Boca Unidos, poi con il Colon e infine con il Rosario Central. Nell'estate 2019 il ritorno in Italia, con la Sambenedettese che lo chiama per guidare la squadra in Serie C. Dopo 17 partite in Argentina con il San Lorenzo (da luglio a ottobre 2021), arriva la chiamata della Juventus. "Sono felice di esser tornato a casa", aveva dichiarato il 28 giugno 2022 al momento dell'annuncio. Ora Montero avrà la possibilità di sedere sulla panchina della prima squadra. QUI L'ARTICOLO COMPLETO