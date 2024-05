Il Toro ne fa tre al Milan e spera ancora nell'Europa ma, eventualmente, senza Ivan Juric in panchina il prossimo anno. L'allenatore granata, che in passato aveva lasciato aperta una porta su una sua possibile permanenza a Torino in caso di qualificazione, chiude ora la questione a Sky Sport: "Se l'Europa cambierebbe le mie scelte? No" - dice brevemente, per poi aggiungere: "Avevo detto che forse sarei restato ma qui c'è sempre una situazione di poca gioia e tante polemiche, secondo me non ci sono i giusti presupposti per continuare. A me piace vedere tutti remare dalla stessa parte, queste sono situazioni che col tempo ti logorano. Al Filadelfia abbiamo creato un grande ambiente, ma sento sempre critiche da tutte le parti. Col tempo provi a cambiare tutto questo, ma poi capisci che è tutto inutile. Dove andrò in futuro? Al momento c'è concentrazione massima sull'Europa e sui ragazzi".