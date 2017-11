Higuain, 4 gol in 4 partite al Napoli con la maglia della Juventus

Quella dell’argentino sarà un’assenza pesante per i bianconeri, non solo per il valore del giocatore, ma anche per i suoi incredibili numeri contro la sua ex squadra: nella passata stagione Higuain ha segnato 4 gol in 4 partite alla formazione di Sarri, tra campionato e Coppa Italia. Allegri dovrà fare a meno di quello che rimane il suo attaccante di riferimento proprio alla viglia della settimana più delicata di questa prima parte di stagione: venerdì il Napoli, poi ci sono in sequenza Olympiacos e Inter. Dopo un avvio stentato, l'argentino in questa stagione ha già segnato 8 reti in 13 partite in Serie A, a cui vanno aggiunte le 2 in Champions, fondamentali per guadagnare punti e posizioni nella classifica del girone.