Simone Verdi continua a crescere

La peculiarità di Verdi, però, è soprattutto la capacità di arricchire questo tipo di caratteristiche - in fondo normali per un’ala - con un ottimo gioco spalle alla porta, inusuale invece per un giocatore della sua taglia. In conduzione non è certo un dribblomane ma il controllo del pallone lo porta a poter trovare spazio per servire un compagno se sotto pressione o a subire fallo se riceve un contrasto, così da far respirare e salire la squadra.

Le migliori partite però Verdi le ha giocate quando ha potuto ricevere nello spazio di mezzo di destra più che arretrato sulla fascia, come successo contro l’Inter, forse la prestazione di più alto livello finora in stagione, soprattutto perché arrivata contro un avversario di spessore. Più riceve largo ed arretrato e meno può incidere vicino alla porta.

Il Bologna lo lascia spesso in isolamento, distante dall’area, ed è una cornice tattica che lo porta a tirare troppo da fuori, anche quando è molto difficile creare dei problemi ai portieri avversari. Verdi ha una media di appena 2 tocchi in area per 90’: dei suoi 3.3 tiri per 90’ ben 2.3 arrivano da fuori area. Quando rientra verso il centro del campo difficilmente riesce a trovare un appoggio per costruire un triangolo ed entrare in area di rigore, e a allora quel punto preferisce calciare non appena vede lo specchio da venti metri, soprattutto quando è in corsa. Nonostante la sua grande tecnica di tiro con entrambi i piedi - e Verdi può tirare davvero in tutti i modi - deve limitare questo aspetto del suo gioco.

Angelo Antenucci, vice di Mihajlovic quando allenava il Torino e Verdi era nelle giovanili, ha dato forse la migliore descrizione dell’ambidestrismo di Verdi quando al suo arrivo a Bologna l’ha descritto così: «Verdi è sempre equilibrato sulle due gambe, ha ottimi appoggi, noi addetti ai lavori diciamo che appoggia sempre sulla bisettrice della palla, blocca perfettamente anca, ginocchia e caviglia, inclina il busto in avanti. Insomma, meccanicamente è perfetto» una descrizione che si cuce bene su un giocatore che quest’anno ha realizzato una doppietta su calcio di punizione usando due piedi diversi. Unico caso nella storia del nostro campionato. Quello dell’ambidestrìa è un aspetto su cui si insiste molto, e giustamente, quando si parla di Verdi, ma rischia di oscurare altre parti, altrettanto ricche, del suo gioco. Dato il contesto tattico difficile, forse in questo momento sta persino sfruttando solo una parte delle sue qualità.