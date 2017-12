Torino, maglia speciale in onore della Chapecoense

Stavolta protagonista il Torino che non ha sfidato sul campo i brasiliani ma ha indossato nel match contro l'Atalanta, in occasione del primo anniversario del disastro aereo, una maglia speciale verde in onore del club carioca. In pochi del resto possono capire davvero la tragedia che avvenne lo scorso anno, se non proprio la società granata che fu vittima dello stesso tipo di incidente nella nota tragedia di Superga del 1949, in cui persero la vita 31 giocatori del Grande Torino. "Uniti dal destino" è infatti la frase stampata all'interno delle divise che saranno indossate nel terzo anticipo del 15° turno da Belotti e dagli altri calciatori di Mihajlovic e che andranno poi all'asta per beneficenza, così come altre 2000 maglie che saranno vendute in edizione limitata. Sul prato dell'Olimpico di Torino sarà inoltre presente Aldair, ex difensore della Roma scudettata del 2001 e campione del mondo con la Nazionale brasiliana nel 1994, in qualità di testimonial dell'iniziativa, come già successo nella precedente sfida tra i giallorossi e la Chapecoense, disputata nella capitale lo scorso 1 settembre. Al 71’ della partita, infine, un applauso dell'intero stadio in ricordo delle 71 vittime.