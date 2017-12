Spalletti: "Inter ha qualità per vincere a Torino"

Meno uno al big match dello Stadium, l'Inter fa visita alla Juventus da capolista del campionato di Serie A. Il Derby d'Italia ha sempre il suo fascino, ma certamente quest'anno la sfida tra nerazzurri e bianconeri è ritornata ad avere un significato particolare anche per la classifica. Inter rinata grazie alla cura Spalletti, che ha presentato così la partita contro la Juventus. "Noi dobbiamo sempre guardare nel pericolo che potremmo avere avanti, delle opportunità per portare dei risultati a casa - ha dichiarato l'allenatore nerazzurro - Sappiamo che dobbiamo andare lì a giocarci la nostra partita, abbiamo le nostre certezze. Rispetto assoluto, ma nessun timore perchè abbiamo le nostre forze da mettere in campo. Ora abbiamo la certezza di avere delle qualità, dobbiamo continuare a lavorare in maniera seria. Gli obiettivi che abbiamo sono lontani e le altre squadre vanno talmente forte che ci vorranno tanti punti ancora per raggiungerli. Sarà una partita importante e cercheremo di portare a casa quanti più punti è possibile. Non affrontiamo la Juventus terza in classifica, ma affrontiamo una Juventus che ha vinto sei scudetti consecutivi ed ha giocato due finali di Champions League negli ultimi tre anni. Non dobbiamo capire chi siamo, noi già lo sappiamo ed abbiamo la certezza di quello che siamo diventati. Abbiamo tutto per tornare da Torino con il massimo risultato. Ci sarà soltanto da lavorare così e da mettere in pratica le cose che sono nostre, di buttarle dentro la partita ogni volta che indossiamo questa maglia. Il sentimento dei tifosi merita il nostro impegno, i risultati. Lo meritano loro, lo merita la città di Milano. In caso di vittoria cambieranno i nostri obiettivi? Noi vogliamo arrivare in fondo, più vicino possibile alla testa della classifica. Ci sono altre squadre che hanno gli stessi obiettivi, per ora bisogna lavorare in maniera seria e stare sul pezzo. Non è una partita che cambia gli obiettivi, il tragitto è lungo. Ci vogliono nervi saldi ed equilibrio".